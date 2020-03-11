ساندرز باقٍ في السباق الديموقراطي ويتعهد فعل «كل شيء» لهزيمة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 07:48 مساء
بيرني ساندرز في مؤتمر منظمة «جاي ستريت» في واشنطن، 28 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

أعلن بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، بقائه في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى انتخابات الرئاسة الأميركية؛ برغم سلسلة الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكدًا اعتزامه «فعل كل شيء» لهزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ، نوفمبر المقبل.

وقال السناتور المستقل البالغ 78 عامًا خلال مؤتمر صحفي في مدينته برلينغتون بولاية فيرمونت، إنه يتطلع إلى المشاركة في المناظرة التلفزيونية المقررة بينه وبين بايدن مساء الأحد، معتبرًا أن هذه المناظرة التي سيتقابل فيها للمرة الأولى مع نائب الرئيس السابق «ستكون مناسبة للأميركيين لمعرفة من هو الأفضل» لهزيمة ترامب، حسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تصنف فيروس كورونا المستجد «جائحة»
دولى
خبراء أميركيون يشاركون في التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
دولى
ليفربول يستقبل أتلتيكو مدريد في معركة دوري الأبطال.. الأربعاء
رياضة عالمية
تركيا تسجل أول إصابة بفيروس «كورونا»
دولى
ترامب يبدي استعداده للخضوع لفحص «كورونا»
دولى
رئيس جنوب أفريقيا يحبذ أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أفريقيا.. ويقبل دعوة ...
ليبيا
ميركل لحفتر: وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان
ليبيا
«أرامكو» السعودية تعتزم زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل
اقتصاد
مؤسسة النفط تعبر عن قلقها «الشديد» من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة
ليبيا
5 ليبيين في اختبارات احترافية بإسبانيا
رياضة محلية
«المالية الروسية»: يمكننا التكيف مع أسعار النفط حتى 25 دولارا للبرميل لفترة 10 ...
اقتصاد
تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني.. وأول تعليق لحمدوك عقب نجاته
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح تحميك من الزهايمر