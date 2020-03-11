ساندرز باقٍ في السباق الديموقراطي ويتعهد فعل «كل شيء» لهزيمة ترامب

بيرني ساندرز في مؤتمر منظمة «جاي ستريت» في واشنطن، 28 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

أعلن بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، بقائه في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى انتخابات الرئاسة الأميركية؛ برغم سلسلة الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكدًا اعتزامه «فعل كل شيء» لهزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ، نوفمبر المقبل.

وقال السناتور المستقل البالغ 78 عامًا خلال مؤتمر صحفي في مدينته برلينغتون بولاية فيرمونت، إنه يتطلع إلى المشاركة في المناظرة التلفزيونية المقررة بينه وبين بايدن مساء الأحد، معتبرًا أن هذه المناظرة التي سيتقابل فيها للمرة الأولى مع نائب الرئيس السابق «ستكون مناسبة للأميركيين لمعرفة من هو الأفضل» لهزيمة ترامب، حسب وكالة «فرانس برس».