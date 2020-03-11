«الصحة العالمية»: يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 06:49 مساء

قال المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، الأربعاء، إنه يمكن تصنيف فيروس «كورونا» بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق «روسيا اليوم».

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