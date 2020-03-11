«طالبان» ترفض عرض كابل للإفراج المشروط عن الأسرى

جندي أميركي يقف على مقربة من جنود أفغان خلال تدريبات في لشكر كاه بولاية هلمند، 28 يوليو 2017. (أ ف ب)

رفضت حركة «طالبان» الأربعاء عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني الإفراج التدريجي وخلال أشهر عن خمسة آلاف أسير مقابل خفض وتيرة العنف في «شكل ملحوظ».

وقال الناطق السياسي باسم طالبان سهيل شاهين إنه «يتعين الإفراج عن 5 آلاف سجين ضمن تدابير بناء الثقة، وهذا يجب أن يحصل قبل المحادثات الداخلية الأفغانية»، وفق «فرانس برس».

كابل ستفرج عن 5 آلاف سجين من «طالبان» إذا انخفضت وتيرة العنف «بشكل ملحوظ»

وأضاف أن أي تغير لذلك يرقى إلى «انتهاك» للاتفاق المبرم بين طالبان وواشنطن في الدوحة الشهر الماضي. وشكّل تبادل الأسرى احدى النقاط الرئيسية في الاتّفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة وطالبان في قطر في 29 فبراير الماضي.

ورغم أن كابول لم تكن طرفا موقعا على الاتفاق، نص الاتفاق على أن يتم الإفراج عن 5000 أسير من طالبان، تحتجزهم السلطات الأفغانية، ما أدى إلى رد فعل غاضب من غني.

واشنطن تحض كابل و«طالبان» على البدء بمفاوضات حول الأسرى

وجاءت تصريحات شاهين بعد إصدار غني مرسوما ذكر أن الحكومة ستفرج عن 1500 أسير اعتبارا من السبت، لكن فقط إذا خفض المتمردون العنف. وسيتم الإفراج عن 3500 أسير آخرين بعد بدء المحادثات، وفق ما ذكر متحدث على تويتر.