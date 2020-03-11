إيران: 63 وفاة إضافية بـ«كورونا المستجد» وارتفاع الحصيلة إلى 354 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 03:59 مساء
عربة إطفاء تقوم برش مواد معقمة في شوارع طهران لمنع تفشي كوفيد-19، في 11 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلنت إيران، الأربعاء، 63 وفاة إضافية بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات أول الوفيات بالفيروس.

وقال الناطق باسم وزارة الصحية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز، «بناء على نتائج فحوص مخبرية جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف: «مع الأسف في الساعات الـ24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة، وصار إجمالي عدد الوفيات 354 شخصًا» من جراء الفيروس. وإيران من الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس.

وأعلنت طهران أكبر عدد من الإصابات الجديدة مع 256 حالة. وتلي طهران محافظة أصفهان مع 170 حالة وسنمان إلى الشرق من طهران مع 63 حالة. ولم تسجل إصابات جديدة في كهكيلوية وبوير أحمد بجنوب الغرب. ولم تفرض إيران إجراءات حجر، لكن السلطات تدعو المواطنين تكرارًا لتجنب السفر.

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وأغلقت المدارس والجامعات، كما عمدت إلى إغلاق فنادق ومراكز أخرى لاستقبال السياح لثني الناس عن السفر.

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