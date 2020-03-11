جنرال أميركي: البنتاغون بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 03:51 مساء

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأميركيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.

وقال قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكينزي، في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب «نحن أيضا بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي وأنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني محتمل آخر»، وفقًا لوكالة «رويترز».

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» قالت في وقت سابق إنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز «باتريوت» إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأميركية بعد هجوم صاروخي إيراني على قواعد عسكرية أميركية.

حيث أطلقت طهران فجر يوم 8 يناير الماضي صواريخ بالستية على قاعدتي عين الأسد وأربيل حيث يتمركز عدد من الجنود الأميركيين البالغ عددهم 5200 في العراق، رداً على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد.

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