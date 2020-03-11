روسيا: النواب يصادقون على تعديلات دستورية تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة لمدة 16 سنة أخرى

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 مارس 2020, 12:54 مساء
بوتين بمجلس النواب في مجلس الدوما، 10مارس 2020.(فرانس برس)

في قراءة أخيرة، صادق النواب الروس، الأربعاء، على الإصلاح الدستوري، الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين، ويمهد له الطريق للبقاء في السلطة حتى العام 2036 نظريا.

وصوّت 383 نائبا لصالح النص، في حين امتنع عن التصويت 43، وهم النواب الشيوعيون، ولم يرفضه أي نائب، وحتى يدخل حيز التنفيذ، يجب أن يتبنى مجلس اتحاد روسيا الإصلاح، وهذا في العادة إجراء شكلي. لكن سيعقد في 22 أبريل «اقتراع شعبي» حول المشروع لا تزال معالمه غير واضحة.

ويشمل النص الذي جرى التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين قادمتين عامي 2024 و2030، وأعلن الرئيس دعمه هذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب يوم الثلاثاء، واعتبر أن من الضروري أيضا أن تدلو المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات.

وفاجأ بوتين الجميع في يناير الماضي بطرح هذا التعديل الدستوري، حيث ينظر إلى هذه التعديلات كوسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية العام 2024، كما توجد في النص أيضا بنود اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية الثلاثاء وصادق عليها النواب الأربعاء، على غرار تعديل المعاشات على ضوء نسب التضخم ومنع زواج المثليين.

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