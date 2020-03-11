تركيا تسجل أول إصابة بفيروس «كورونا»

وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، 11 مارس 2020. (وكالة الأناضول).

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد، لافتًا إلى وضع الحالة المصابة في الحجر الصحي.

ولفت الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارته بالعاصمة أنقرة، إلى أن التحليلات التي أجريت «لهذا الشخص الذي كان ضمن المشتبه بإصابتهم بالفيروس خرجت إيجابية»، وذلك حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأشار الوزير إلى أن الإصابة نقلت للشخص المصاب بالفيروس من خلال وجوده بأوروبا، لافتًا إلى أن «حالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة».

وتابع:«تسجيل إصابة أو عدة إصابات بكورونا لا يعني أن الفيروس بات وباءً»، مضيفًا «فيروس كورونا ليس أقوى من التدابير التي اتخذناها، وإصابة شخص به لا يمثل خطرًا بالكلية، فلقد تم عزله ومن ثم لا يوجد تهديد بالنسبة للمجتمع».

وحذر الوزير المواطنين من السفر للخارج ما لم تكن هناك «ضرورة» لذلك، مطالبًا إياهم باتباع التعاليم والإرشادات التي تعلنها وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وقال «لقد أبلت تركيا بلاءً حسنًا في التصدي لانتشار فيروس كورونا رغم انتشاره عالميًا بشكل سريع، وظهوره في عدد من الدول خلال الفترة الماضية»، مشيرًا إلى أن دول الجوار، والبلدان الأوروبية «لا تطبق التدابير الصارمة التي تتخذها تركيا ضد الفيروس».