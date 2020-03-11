واشنطن تحض كابل و«طالبان» على البدء بمفاوضات حول الأسرى

المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد. (أرشيفية: الإنترنت).

حضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» المتمردة على البدء «فورًا» بمفاوضات في الدوحة للاتفاق على تفاصيل تبادل الأسرى بين الطرفين، وهو ملف من شأن الانتهاء منه أن يفتح الباب أمام مفاوضات سلام بين الطرفين.

وقال المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، في تغريدة على تويتر «أحض الجانبين على الجلوس فورًا في الدوحة، قطر، للتباحث بشأن هذه المسألة والاتفاق على التفاصيل»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «الحكومة الأفغانية وافقت على القيام بذلك. وعندما يتم إنجاز هذا الأمر، ستكون هذه خطوة هامة في عملية السلام»، حسب تعبيره.