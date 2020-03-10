مجلس الأمن يوافق بالإجماع على الاتفاق بين واشنطن و«طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 10:30 مساء
اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، 26 فبراير 2019. (فرانس برس)

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قرار أميركي يكرس الاتفاق الذي وقّع في 29 فبراير بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» الأفغانية، في خطوة نادرة للمجلس كون الاتفاق تم بين دولة أجنبية وحركة مسلحة.

والقرار مفاجئ أيضاً لأن المجلس صادق على اتفاق يتضمن ملحقين سريين على صلة بمكافحة الإرهاب لم يتمكن أعضاؤه من الاطلاع عليهما. وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل وعد من «طالبان» بنبذ أي عمل إرهابي، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي قراره يحث مجلس الأمن الدولي الحكومة الأفغانية على «دفع عملية السلام قُدمًا ولا سيما من خلال المشاركة في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية بفريق تفاوضي متنوع وشامل يضم قادة سياسيين ومن المجتمع المدني بما في ذلك نساء».

ويدعو القرار، الذي تم التفاوض عليه بين أعضاء المجلس لمدة أسبوع، كابل إلى الدخول في مفاوضات مع «طالبان» لتحقيق «وقف دائم وشامل لإطلاق النار». ويرحب القرار بالاتفاق الذي أبرم بين واشنطن وطالبان، ويدعو «جميع الدول إلى تقديم دعمها الكامل للتفاوض على اتفاق سلام شامل ودائم ينهي الحرب لما فيه مصلحة جميع الأفغان». 

وفي حين لم تأت المسودة الأولى من مشروع القرار الأميركي على ذكر النساء، فإن القرار الذي اعتمد يتحدث عنهن مرات عدة. وفي هذا السياق يشدد القرار على أهمية المشاركة الفعالة والمجدية للنساء والشباب والأقليّات في المفاوضات، ويؤكّد أن «أي تسوية سياسية يجب أن تحمي حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والشباب والأقليات».

ويبدي مجلس الأمن في قراره «استعداده ما إن تبدأ المفاوضات بين الأطراف الأفغانية لإعادة النظر في العقوبات» التي فرضتها الأمم المتحدة على أفراد أو جماعات أفغانية منذ 2011 وذلك «من أجل دعم عملية السلام».

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