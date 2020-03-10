فيروس «كورونا» يصيب القائد العام للجيش البولندي

القائد العام للقوات المسلحة البولندية ياروسلاف ميكا. (الإنترنت)

قالت وزارة الدفاع البولندية، الثلاثاء، إنالقائد العام للقوات المسلحة البولندية ياروسلاف ميكا تأكدت إصابته بفيروس «كورونا» المستجد بعد عودته من ألمانيا.

وكتبت وزارة الدفاع على «تويتر»: «بعد عودته من اجتماع عسكري في ألمانيا، شُخصت حالة الجنرال ميكا بأنها إصابة بفيروس كورونا. ووضع المرافقون له في الحجر الصحي».

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، الثلاثاء، إنه وضع نفسه في عزلة بمنزله في بروكسل كإجراء احترازي بعد أن سافر إلى إيطاليا. وأضاف ساسولي الذي يحمل الجنسية الإيطالية في بيان: «سيواصل البرلمان العمل وأداء واجباته. لا يمكن لفيروس أن يقف في طريق الديمقراطية».

وقال مسؤول إن البرلمان الأوروبي قرر أمس، الإثنين، تقليص اجتماعه الشهري بسبب مخاوف من إمكانية انتشار فيروس «كورونا» وسط مئات المشرعين الموجودين في مكان واحد. وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة بكامل هيئة البرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لكنها ألغيت بسبب مخاوف من أن يزيد السفر إلى هناك مخاطر انتشار الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت إصابة وزير الثقافة الفرنسي بالفيروس، ذلك بعد تسجيل إصابة خمسة نواب بالبرلمان، حيث يعتقد أن بعض المشرعين أو جميعهم ربما التقطوا الفيروس هناك.