الرئيس الصيني يزور «ووهان» بؤرة انتشار فيروس كورونا لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 مارس 2020, 09:53 صباحا

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى مدينة ووهان، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة له الى المدينة التي تعد مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتأتي زيارة شي إلى عاصمة مقاطعة هوبي التي تم إغلاقها منذ أواخر يناير الماضي بهدف تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادانوم غيبريسوس، نبه أمس الاثنين إلى أن «خطر حصول وباء» جراء الفيروس «بات فعليا جدا».

وفي آخر حصيلة، ارتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى أكثر من 4 آلاف حالة اليوم، مع ذعر كبير ينتاب عددا من دول العالم التي وصلها الفيروس، بالرغم من طمأنة مدير منظمة الصحة العالمية لسكان العالم بقوله إنه لو حدث وصنف كورونا على أنه وباء فسيكون «الأول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه».

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