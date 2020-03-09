نتانياهو يطلب تأجيل محاكمته بتهم الفساد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي في القدس، 8 مارس 2020. (أ ف ب)

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين، من المحكمة تأجيل محاكمته بتهم الفساد المقررة في 17 مارس لمدة 45 يومًا.

وادعى نتانياهو في طلبه أن المدعين العامين لم يقدموا جميع المعلومات ذات الصلة بالقضية. وتبدأ محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد أسبوعين من الانتخابات التي فاز فيها حزب «الليكود» الذي يتزعمه.

لكن أمام الحزب مهمة صعبة لتشكيل الحكومة، خاصة أنه لم يستطع الحصول على مقاعد الأغلبية البالغة 61 لتشكيل الحكومة المقبلة. وفي حال طلب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من نتانياهو تشكيل الحكومة فستكون المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيسًا للحكومة وهو على رأس منصبه.

وجاء في رسالة بعثها محامو نتانياهو إلى المحكمة المركزية في القدس، أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء «لم يحصل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق».

ووجه المدعي العام الإسرائيلي لنتانياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، في ثلاث قضايا منفصلة ينفيها رئيس الوزراء. ومن المتوقع أن يحاول معارضو نتانياهو إقرار مشروع قانون يحظر على الشخص المتهم تشكيل حكومة جديدة.