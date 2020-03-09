«فرانس برس»: رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا تؤكد أن النظام الانتخابي لم يُدَمر

واجهة مقر المجلس الوطني للانتخابات في كراكاس في 8 مارس 2020. (فرانس برس)

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا، الأحد، أن حريقا اندلع في مستودع مساحته 6 آلاف متر مربع في كراكاس، السبت، يستخدم لتخزين معدات ومواد انتخابية ألحق أضرارا بالنظام الانتخابي لكنه لم يدمره، وفي غضون نصف ساعة فقط كان قد أتى على آلاف المعدات الكهربائية.

وقالت رئيسة المجلس الانتخابي تيبيسي لوسينا، لوكالة «فرانس برس» إن «الحريق قضى على عدد 44,408 ماكينة اقتراع و582 كمبيوتر للأحوال المدنية وأكثر من 49 ألف جهاز للهويات البيومترية تستخدم في الانتخابات».

لكن لوسينا لفتت إلى أن «النظام الانتخابي الفنزويلي لم يُدمر»، مضيفة أن «الإجراءات الانتخابية عملية متعددة الخطوات وقد لحقت أضرار باثنتين منها فقط».

وأوضحت للصحفيين أن «هذا الفعل، الذي ننتظر معرفة ما إذا كان جنائيا، أثر على اثنتين من العمليات: عملية الجرد وعملية الإنتاج الآلي»، مضيفة إن «جميع الفرضيات مطروحة»، مشيرة إلى أنه «قبل ثلاث سنوات، كان المجلس الوطني للانتخابات ومسؤولوه هدفا خلال حملة انتخابات الجمعية التأسيسية».

وقالت لوسينا إنه «في 2017، تصرف الذين لم يريدون الانتخابات بخبث ضد ماكينات الاقتراع معتقدين أن بإمكانهم وقف عملية مثل الجمعية التأسيسية».

وكشفت أن المعارضين الانتخابات في 2017 «هاجموا مشغّلين وأحرقوا عربات ووجهوا تهديدات بالموت وأحرقوا ماكينات اقتراع لكن الانتخابات جرت».

يذكر أن المجلس الوطني للانتخابات الذي تعرض لانتقادات المعارضة في كل عملية انتخابات، سيتم تعيينه في الأسابيع المقبلة، وسيُكلف تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا العام.