حليف إردوغان السابق يعلن موعد إطلاق حزبه الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 مارس 2020, 09:02 صباحا
نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان يتحدث في مؤتمر صحفي. (أرشيفية: رويترز)


قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان اليوم الإثنين إنه سيطلق حزبه السياسي الذي طال انتظاره يوم الأربعاء، وذلك في تصريحات خلال مقابلة مع محطة «فوكس» التلفزيونية.

جاء ذلك بعد ثمانية أشهر من استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفق وكالة «رويترز».

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وكان باباجان قد أعلن في يوليو الماضي استقالته من الحزب بسبب «خلافات عميقة» حول توجهات الحزب وتحركه لتأسيس حزب جديد.

ويواجه الرئيس التركي معضلة صعبة أمام المعارضة التركية لتجنب تحوله إلى الخاسر الأكبر في معركة إدلب في ظل مواصلة نظام الرئيس السوري بشار الأسد حملته العسكرية بلا هوادة.

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