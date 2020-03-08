وزارة الدفاع الإيطالية: إصابة رئيس أركان الجيش بفيروس «كورونا» المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 07:58 مساء
رئيس أركان الجيش الإيطالي. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، الأحد، إصابة رئيس أركان الجيش في البلاد بفيروس كورونا، كما سجلت الدولة إصابة رئيس منطقة بيدمونت بالفيروس ذاته.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن الضابط سيلفاتور فارينا، رئيس هيئة الأركان في الجيش أصيب بفيروس كورونا المستجد. من جانبه، قال رئيس منطقة بيدمونت، ألبيرتو سيريو، إنه أصيب بكورونا وأشار إلى أنه يطبق العزل الذاتي على نفسه في المنزل، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وفق «سي إن إن عربي».

وأشار سيريو إلى أنه حضر اجتماعا، الأربعاء الماضي في العاصمة، روما، لرؤساء المناطق بهدف بحث تفشي الفيروس في البلاد حيث كان يشارك رئيس منطقة لاتسيو الذي أعلن لاحقا عن إصابته بكورونا. 

وقال رئيس بيدمونت إنه ذهب لإجراء فحوصات احترازيا وأشار إلى أنه تلقى النتائج مساء السبت، لافتا إلى أنه لا يريد أن يخلق حالة من الهلع حول حالته وأكد أن حكومة بلاده جاهزة للتصدي لهذا الحدث الطارئ.

وسجلت إيطاليا حتى 8 مارس الجاري 5883 إصابة بالفيروس وأعلنت عن وفاة 233 شخصا جراء هذا الفيروس.  

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