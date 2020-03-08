الخطوط الجوية الإيرانية تعلق رحلاتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 04:21 مساء
طائرة تابعة للخطوط الجوية الايرانية على مدرج مطار قاعدة اندروز الجوية في ماريلاند، 26 سبتمبر 2012. (أ ف ب)

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية الأحد تعليق كافة رحلاتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر.

ولا يتضمن البيان الذي أُعلن فيه عن القرار، أي ذكر لفيروس كورونا المستجدّ كسبب لاتخاذ هذا الإجراء. وقالت شركة «إيران إير» إن القرار اتُخذ بسبب «قيود» فرضتها السلطات الأوروبية «لأسباب مجهولة».

ووفق عدة مواقع متخصصة، فإن الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية منعت في فبراير ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من دخول المجال الجوي الأوروبي وهي طائرة إيرباص ايه 321-200 وطائرتا إيرباص ايه 330-200 لم تخضعا للتحديثات اللازمة للحصول على إذن الطيران في أوروبا.

وعلّقت السويد منذ بضعة أيام إذن الهبوط الممنوح لشركة الخطوط الجوية الإيرانية معتبرةً أن الوضع الناجم عن وباء «كوفيد-19» في البلاد تخطى قدرات السلطات الإيرانية على احتوائه. وتسيّر الخطوط الجوية الإيرانية رحلات إلى وجهات أوروبية عدة من بينها باريس ولندن وأمستردام وستوكهولم وفرانكفورت وفيينا وكذلك ميلانو وروما.

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