احتراق مخيم للاجئين في اليونان بعد فرض قيودا جديدة على طالبي اللجوء

مهاجرون قرب السياج الحدودي الشائك بين تركيا واليونان، 7 مارس 2020. (فرانس برس)

اندلع حريق في مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، السبت، بعد إعلان أثينا فرض مزيد القيود على طالبي اللجوء، ردًا على فتح تركيا أبوابها أمام توجه المهاجرين إلى أوروبا.

ويأتي اندلاع الحريق في مخيم «وان هابي فاميلي»، وهو مركز للرعاية الأسرية تديره سويسرا في إحدى ضواحي عاصمة الجزيرة، بعد أعمال عنف شهدتها ليسبوس في نهاية الأسبوع استهدفت صحفيين ومنظمات رعاية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول في المخيم إن «مبنى المدرسة أصيب بأضرار كبيرة، لا يمكننا إعطاء مزيد التفاصيل في الوقت الراهن»، وأضاف أن «جهاز الإطفاء موجود هناك كما وفريق عملنا»، فيما لم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات.

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وفي الأسبوع الماضي وصل إلى ليسبوس وأربع جزر يونانية أخرى في بحر إيجه أكثر من 1700 مهاجر قادمين من تركيا. وتأوي جزر ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس أكثر من 38 ألف مهاجر في مخيمات مكتظة تتخطى قدراتها الاستيعابية.

وتُفاقم موجة الهجرة الجديدة التوترات التي تشهدها ليسبوس، الجزيرة التي تعاني منذ سنوات من أزمة تدفّق المهاجرين. والأسبوع الماضي تحول الاستياء إلى أعمال عنف تخللها قطع للطرق واعتداءات على سيارات تقل أعضاء في منظمات غير حكومية وعلى صحافيين.

قيود جديدة على طالبي اللجوء

وكان وزير الهجرة اليوناني قد أعلن السبت، أن بلاده تنوي بناء مخيمين جديدين لإيواء طالبي اللجوء الذين وصلوا منذ مطلع مارس، حين أعلنت تركيا أنها لن تمنع المتواجدين على أراضيها من التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وعند الحدود البرية مع تركيا، يحاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء منذ أسبوع دخول الأراضي اليونانية، وقد سجلت عدة صدامات بينهم وبين قوات مكافحة الشغب تخللها رشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع، فيما اتهمت تركيا السلطات اليونانية بإصابة مهاجرين بجروح وقتل خمسة من بينهم، ما نفته أثينا.

وقالوزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراخي، لمحطة «سكاي» التلفزيونية «نريد بناء مركزين في منطقة سيريس (الواقعة في شمال البلاد) وفي منطقة أثينا الكبرى يتسعان لألف شخص»، وأضاف «نحن بحاجة إلى دعم أبناء المنطقتين. لا يمكننا أن نبقي كل (هؤلاء) الأشخاص في الجزر». وأعلن الوزير أن الدعم الذي تقدمه الدولة للاجئين سيخفض بشكل كبير، وأنه سيطلب منهم مغادرة المخيمات بعد منحهم اللجوء.

وقال إن «إيواء الذين يتم منحهم اللجوء وتقديماتهم ستتوقف في غضون شهر» لافتًا إلى أن اعتبارا من ذلك الحين سيتعين عليهم العمل لكسب رزقهم، مؤكدًا أن هذا الأمر يجعل «بلادنا وجهة أقل جاذبية لموجات الهجرة».

وتوجه نشطاء يمينيون متطرفون من مختلف الدول الأوروبية إلى ليسبوس والحدود اليونانية-التركية للتعبير عن رفضهم دخول المهاجرين إلى أوروبا. والجمعة أبلغ ألمانيان ونمساويان ينتمون بحسب الإعلام المحلي للجناح القومي المتشدد، الشرطة بتعرضهم للضرب في سوق ليسبوس، ويقول الأربعة إنهم صحفيون، علما أن بينهم ألمانيا ينتمي لحركة يمينية متطرفة.

والسبت، نظم نشطاء مناهضون للفاشية تجمعا دعمًا للاجئين في ليسبوس، وقالت المدرسة المتقاعدة ماريا بسوماداكي «علينا الإتيان برد فعل ما؛ لأننا وصلنا إلى مرحلة بات الخوف فيها مسيطرًا».