«فرانس برس»: إيطاليا ستضع ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 11:31 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في بروكسل، 21 فبراير 2020. (أرشيفية: فرانس برس)

تعتزم السلطات الإيطالية فرض حجر صحي على كامل منطقة لومبادريا التي تضم مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، إلى جانب منطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وسائل إعلام إيطالية.

وستفرض السلطات قيودًا صارمة على الدخول إلى هذه المناطق والخروج منها حتى انتهاء مدة الحجر في 3 أبريل، وفق مشروع قرار للحكومة أوردته وسائل إعلام إيطالية عدة بينها وكالة «أنسا» وصحيفتا «إل كورييري ديلا سيرا» و«لا ريبوبليكا».

ويشمل قرار الحكومة مدينتي بارما وريميني في منطقة إيميليا رومانيا وأجزاء من منطقة فينيتو التي تضم مدينة البندقية، ويبلغ عدد سكان هذه المدن الثلاث نحو 540 ألف شخص، فيما يناهز عدد سكان ميلانو 1.4 مليون شخص. ولم يتضح موعد دخول القرار حيز التنفيذ، لكن صحيفة «إل كورييري ديلا سيرا» تحدثت عن قرار «وشيك».

وباتت إيطاليا إحدى أكبر بؤر فيروس «كورونا» المستجد خارج الصين القارية التي رصد فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي. وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في إيطاليا 230 حالة في حين تخطى عدد المصابين 5800 شخص.

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