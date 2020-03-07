اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس المجلس السيادي السوداني. (الإنترنت)

تلقى الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًّا من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وتناول الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للناطق باسم الرئاسة المصرية.

من جانبه؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدًا في هذا السياق بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته النجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وتوافق الجانبان حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.