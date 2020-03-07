إيطاليا توظف 20 ألف عنصر طبي إضافي لمكافحة فيروس «كورونا»

عاملون في المجال الطبي ينتظرون خارج غرف في مستشفى الصليب الأحمر ، 6 مارس 2020. (أ ف ب)

قررت إيطاليا، السبت، توظيف 20 ألف عنصر طبي وشبه طبي جديد في إطار جهود استثنائية لدعم منظومتها الصحية، إضافة إلى درس إنشاء مناطق حجر جديدة لاحتواء فيروس «كورونا المستجد».

وجاء هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تبنتها الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء استمر طوال الليل وأعقب الإعلان عن 49 وفاة جديدة، وفق «فرانس برس».

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ومن المفترض أن ترفع هذه الخطوة عدد أسرَّة العناية الفائقة من 5 إلى 7 آلاف، أي بزيادة نحو 50 %، ومضاعفة عدد الأسرَّة في أقسام الأمراض التنفسية والمعدية. ويتوزع الطاقم الجديد على النحو التالي: 5 آلاف طبيب مختص، 10 آلاف ممرض و5 آلاف مساعد طبي. ويتيح المرسوم الحكومي توظيف أطباء متقاعدين.

ووصل عدد الإيطاليين الذين يتلقون علاجًا في قسم العناية المشددة إثر إصابتهم بـ«كوفيد-19» إلى 462 مريضًا الجمعة. وخُصِّصت ميزانية بمليار يورو لتمويل هذه الإجراءات ستقتطع من 7.5 مليار رصدت لمكافحة الفيروس. وأعلنت المفوضية الأوروبية السبت في روما أنها لن تحتسب هذه المصاريف الاستثنائية في تقييمها لعجز البلاد المالي.

وأُتيح للمسؤولين المحليين استخدام فنادق في العزل الصحي. وينص المرسوم أيضًا على تقديم مساعدات وتمويلات بقيمة 50 مليون يورو للشركات التي تنتج أقنعة وقائية وسلعًا أخرى مفيدة لاحتواء الوباء.

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وإضافة إلى قطاع الصحة، اتخذت الحكومة إجراءات تخص القضاء. فحتى 31 مايو، يمكن للمحاكم السماح فقط بدخول الموظفين، وتنظيم جلسات محاكمة مغلقة. وسيشجع كذلك استعمال تقنية البث عبر الفيديو.

بعد تسجيلها 4636 إصابة و197 وفاة، صارت إيطاليا في المرتبة الثانية خلف الصين لناحية أعداد الوفيات، والرابعة في أعداد الإصابات خلف الصين وكوريا الجنوبية وإيران. وأدت هذه الأرقام إلى نفور السياح الأجانب.

وقالت المرشدة السياحية الشابة، فرانشيسكا سبوسيتو، إن «الحالة في روما كارثية، أعتقد أن الصحف بالغت (في وصف) الوضع». وصارت العاصمة المزدحمة عادة أشبه بمدينة أشباح في الأيام الأخيرة.

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ويؤكد المتقاعد الفرنسي بياريك (67 عامًا) ذلك، إذ يقول: «نرى أنه لا يوجد أحد في جميع الأماكن السياحية المهمة». وأفرغ تسارع تفشي وباء «كوفيد-19» محطات القطارات الإيطالية والمطارات.

وأُغلقت العديد من مطاعم ومقاهي المدينة ليل الجمعة، أو كانت معظم طاولاتها فارغة، بينما وقف موظفوها بكآبة ليتبادلوا أطراف الحديث في غياب النشاط.

وبدا الشارع الواسع الذي يمر بالمسرح الروماني والذي لطالما امتلأ بالسيّاح مهجورًا صباح يوم سبت مشمس ودافئ. ويهدد تراجع عدد الزوار قطاع السياحة بعودة الركود إلى اقتصاد البلاد الضعيف أصلاً.

مناطق حمراء

ارتفعت نسبة الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا إلى 4.25% مقابل 3.8% في الصين و0.68% في كوريا الجنوبية. لكن رئيس المعهد العالي للصحة، سيلفيو بروسافيرو، ذكَّر الجمعة بأنه «يجب ألا ننسى أن متوسط الأعمار في إيطاليا أعلى مقارنة بالصين (44.3 مقابل 37.4 عام)» في حين يقتل الفيروس أساسًا المسنين الحاملين لأمراض أخرى.

وتتركز أغلب الإصابات في شمال البلاد، وأُنشئت هناك «مناطق حمراء» يفرض فيها منذ أسبوعين حجر على 11 بلدة يبلغ عدد سكانها 50 ألفًا.

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وفي حين يبلغ زمن حضانة الفيروس 14 يومًا، لم تقرر الحكومة بعد إن كانت ستمدد فترة الحجر، وهي بصدد درس إنشاء مناطق حمراء أخرى، خصوصًا في منطقة لومبارديا المحيطة بميلانو، وهي الأكثر تضررًا بـ2612 إصابة و135 حالة وفاة. وتبنت روما سلسلة إجراءات صارمة لاحتواء الوباء، شملت غلق المدارس والجامعات حتى منتصف مارس لتجنب اكتظاظ مستشفيات البلاد.