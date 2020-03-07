انهيار فندق لعزل المصابين بـ«كورونا» في الصين واحتجاز العشرات تحت أنقاضه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 06:51 مساء
عناصر انقاذ يبحثون عن ناجين تحت انقاض فندق انهار في مقاطعة فوجيان، 7 مارس 2020. (أ ف ب)

اُحتُجز نحو 70 شخصًا تحت أنقاض فندق كان يستخدم منشأة لعزل المصابين بـ«كورونا المستجد» وانهار في مقاطعة فوجيان، شرق الصين السبت، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأفادت وزارة إدارة الطوارئ أنه تم حتى الآن إنقاذ 38 شخصًا على الأقل من تحت أنقاض فندق «شنجيا» الذي يضم 80 غرفة في مدينة تشوانتشو الساحلية، وفق «فرانس برس».

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على موقع «ويبو»، الذي يعد النسخة الصينية لـ«تويتر»، عناصر إنقاذ أثناء معاينتهم حطام المبنى في العتمة، بينما طمأنوا امرأة علقت تحت الأنقاض في حين تم نقل الجرحى بسيارات الإسعاف.

وبدت واجهة الفندق مدمرة تمامًا، بينما ظهر هيكل المبنى المعدني. ولم يؤكد المسؤولون بعد سقوط قتلى جراء الحادث. وأفادت سلطات تشوانتشو أنه تم إرسال أكثر من 700 عنصر إنقاذ إلى الموقع برفقة سيارات إسعاف وحفارات ورافعات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بكين ستوفد ممثلين للحكومة المركزية إلى المدينة للمساهمة في جهود الإنقاذ. وسجَّلت تشوانتشو 47 إصابة بـ«كورونا المستجد» واُستُخدم الفندق الذي اُفتُتح قبل عامين لإيواء أشخاص كانوا على احتكاك بمرضى أُصيبوا بالفيروس، بحسب جريدة «الشعب اليومية».

وشهدت الصين حوادث مشابهة تشمل انهيار مبانٍ وحوادث دامية في مواقع البناء، تنسب عادة إلى النمو السريع الذي تشهده البلاد مع تجاهل معايير السلامة بشكل واسع من قبل المقاولين.

ولقي 20 شخصًا على الأقل حتفهم في 2016 عندما انهارت سلسلة مبانٍ متعددة الطابق تؤوي عمالاً في مدينة ونتشو. وحصد انهيار مبنى تجاري أثناء عمليات ترميمه في شنغهاي عشرة أشخاص العام الماضي.

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