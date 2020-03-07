الشرطة الجزائرية تمنع مسيرة في وسط العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 05:41 مساء
عناصر في شرطة مكافحة الشغب الجزائرية يضعون أقنعة واقية خلال تظاهرة مناهضة للحكومة، 6 مارس 2020. (أ ف ب)

منعت الشرطة الجزائرية، السبت، مسيرة حاول تنظيمها ناشطون من الحراك الشعبي ضد النظام، الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عام.

واستخدمت الشرطة الهراوات لتفريق نحو 300 متظاهر بدؤوا بالتجمع في شارع ديدوش مراد قرابة الساعة الواحدة والنصف (12:30 ت غ)، وأغلبهم خرج من مسجد الرحمة المجاور بعد أداء صلاة الظهر، وفق «فرانس برس».

وحاول المتظاهرون السير نحو ساحة البريد المركزي، وهم يهتفون «دولة مدنية وليس عسكرية» إلا أن الشرطة منعتهم من التقدم في ساحة موريس أودان، ولاحقت الهاربين إلى الشوارع المجاورة. وأوقفت الشرطة نحو عشرة أشخاص وضبطت هواتف بعض المارة الذين قاموا بتصوير عمليات التوقيف ومسحت الصور قبل أن تعيدها إليهم.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن بين الموقوفين الناشط سمير بلعربي، الذي غادر السجن قبل شهر بعدما أمضى ستة أشهر في الحبس وتمت تبرئته من تهمتي «المساس بسلامة وحدة الوطن» و«عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية».

وكان ناشطون دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى «حراك السبت» لمواصلة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 55 أسبوعًا دون انقطاع. والجمعة خرج آلاف الجزائريين بأعداد أقل من السابق في تظاهرات، غير آبهين بفيروس «كورونا المستجد».

والسبت، أعلنت وزارة الصحة رصد حالتين جديدتين ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الجزائر إلى 19 حالة لدى إيطالي تم نقله إلى بلده و18 جزائريًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة
دولى
«وول ستريت جورنال»: السلطات السعودية تعتقل 3 أمراء بينهم شقيق الملك
عربى
قلق عالمي بعد إصابة أكثر من مئة ألف شخص بفيروس «كورونا» المستجد في 92 دولة
دولى
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع المواطنين إلى المبيت في المحطات
ليبيا
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية في تصفيات «كان 2021»
رياضة محلية
جريدة الوسط: انهيار مسارات الحل يعقد الأزمة الليبية
ليبيا
قاض بريطاني: حاكم دبي أمر بخطف ابنتيه وهدد زوجته السابقة
دولى
«لوموند» الفرنسية: محور دمشق - بنغازي الجديد علامة على التداخل المتزايد بين ...
ليبيا
دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
متري يوضح الصعوبات التي واجهت مهمة سلامة في ليبيا
ليبيا
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قناع يمكن من تشخيص الإصابة بكورونا