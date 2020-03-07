السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 05:02 مساء
مشهد جوي للكعبة، 6 مارس 2020. (أ ف ب)

أعادت السعودية فتح صحن الكعبة، السبت، عقب إغلاقه موقتًا لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لكن لا يزال قرار تعليق العمرة غير المسبوق قائمًا منذ إعلانه الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بـ«بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارًا من فجر اليوم السبت». وشارك مئات الأشخاص السبت في الطواف حول الكعبة التي بقيت محاطة بالحواجز، بحسب «فرانس برس».

واستمر أيضًا إغلاق المنطقة الفاصلة بين الصفا والمروة التي يقصدها المسلمون خلال مراسم العمرة. لكن سمح للناس بدخول مسجد مكة الكبير والمسجد النبوي في المدينة لأداء الصلوات اليومية.

ويغلق هذان المسجدان بعد ساعة من صلاة العشاء للسماح بالتنظيف والتعقيم قبل فتحهما مرة أخرى الفجر. وأثار قرار تعليق العمرة التي يؤديها ملايين المسلمين كل عام، مخاوف من تعليق الحج الذي يبدأ نهاية يوليو.

ولم تتحدث السلطات السعودية بعد عن اتخاذ إجراءات وقائية بخصوص الحج الذي شارك فيه نحو 2.5 مليون شخص العام 2019. وإضافة الى تأثرها بتراجع أسعار النفط، يمكن أن تخسر المملكة مليارات الدولارات التي توفرها السياحة الدينية كل عام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أنه سيتم حصر الدخول إلى المملكة من الإمارات العربية المتحدة والكويت «موقتًا» في مطارات الرياض وجدة (غرب) والدمام (شمال شرق). ولا يمكن إلا لشاحنات السلع الدخول عبر المنافذ البرية. وأعلن وزير الرياضة «تعليق المشاركة العامة» في جميع الفعاليات الرياضية اعتبارًا من السبت.

واتخذت دول خليجية أخرى إجراءات لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد». وأعلنت الكويت السبت تعليق الرحلات من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وسورية ولبنان ومصر.

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