تنظيم «داعش» يتبنى اعتداء أوقع 29 قتيلا في كابل

قوات الأمن الأفغانية تنتشر قرب موقع هجوم استهدف مراسم في كابول، 6 مارس 2020. (أ ف ب)

تبنى تنظيم «داعش» اعتداءً استهدف تجمعًا سياسيًّا في كابل، وأسفر عن مقتل 29 شخصًا على الأقل، وهو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاق بين حركة «طالبان» وواشنطن حول انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وأكد التنظيم المتشدد، في بيان تناقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام، «هجومًا لجنود الخلافة» في كابل، موضحًا أن عنصرين استهدفا التجمع «بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وقذائف آر بي جي، وفجرا عليهم عبوتين ناسفتين»، وفق «فرانس برس».

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وقال الناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، على تطبيق «واتساب»، إن هناك نساء وأطفالًا بين الضحايا البالغ عددهم 29 قتيلًا و61 جريحًا على الأقل. ونفت حركة «طالبان» في وقت سابق مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف تكريمًا لعبد العلي مزاري، رجل سياسي ينتمي إلى أقلية «الهزارة» التي تتبع بغالبيتها المذهب الشيعي.

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ويظهر الاعتداء هشاشة الوضع الأمني في العاصمة التي تشهد حضورًا أمنيًّا مكثفًا قبل 14 شهرًا فقط من الانسحاب المتوقع للقوات الأميركية وفق الاتفاق الذي وقعته واشنطن مع «طالبان» في 29 فبراير.

ودان الرئيس، أشرف غني، الهجوم الذي اعتبره «جريمة ضد الإنسانية». كما دان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «الهجوم الشنيع»، وقال في بيان إن «الاعتداء على مدنيين عزل خلال إحيائهم ذكرى هو دليل ضعف». وأضاف أن «مسار السلام» يهدف إلى السماح للأفغان بتشكيل «جبهة موحدة إزاء تهديد تنظيم داعش».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن «الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة ومَن يرتكبون جرائم كهذه يجب أن يحاسبوا»، وفق ما نقل عنه الناطق باسمه ستيفان دوجاريك. واستهدف العام الماضي هجوم تبناه تنظيم «داعش» المراسم نفسها بقذائف هاون، ما أوقع 11 قتيلًا على الأقل.

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وكان عديد الشخصيات السياسية الأفغانية حاضرة في المراسم، بينها رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبدالله، الذي يقول إنه فاز في الانتخابات المنعقدة في سبتمبر لكن تظهره النتائج خاسرًا.

وحضر كذلك الرئيس السابق حميد قرضاي ورئيس الحكومة السابق صلاح الدين رباني اللذان غادرا الفعالية باكرًا، وفق ما قال محمد محقق، أبرز رجال السياسة من «الهزارة»، المقرب من عبد الله عبد الله.

استمرار العنف

يأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على توقيع الولايات المتحدة و«طالبان» اتفاقًا يمهد الطريق أمام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرًا. يرتبط الانسحاب الأميركي بدرجة كبيرة بقدرة «طالبان» على السيطرة على القوات الجهادية على غرار تنظيم «داعش». وفي حال استمرت أنشطة هذه الجماعات، سيستمر الحضور العسكري الأميركي في البلاد.

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عقب التوقيع على الاتفاق، أعلنت «طالبان» انتهاء الهدنة، مع استمرار تجنب استهداف القوات الأجنبية، ما يطرح شكوكًا حول إمكانية القضاء على العنف وإجراء مفاوضات مباشرة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية.

ومن المفترض أن تنطلق المفاوضات الأفغانية الداخلية في 10 مارس في أوسلو، في حين يرفض الرئيس غني نقطة مهمة في الاتفاق بين واشنطن و«طالبان» تتعلق بتبادل إطلاق المساجين.