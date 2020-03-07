تأكيد إصابتين بفيروس «كورونا» بين من شاركوا في مؤتمر «آيباك» المناصر لإسرائيل

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال مؤتمر «آيباك» في واشنطن، 2 مارس 2020 (أ ف ب)

تأكّدت إصابة شخصين بفيروس «كورونا» المستجد بعد مشاركتهما بمؤتمر لوبي «آيباك» المؤيّد لإسرائيل في واشنطن، الذي حضره نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية، مايك بومبيو، إلى جانب العشرات من أعضاء الكونغرس.

وأعلنت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك) في رسالة إلكترونية إلى الحاضرين والمتحدثين ومكاتب الكونغرس أن المصابين قدما من نيويورك لحضور المؤتمر الذي عقد بين الأول والثالث من مارس، وفق «فرانس برس».

22 إصابة في نيويورك

وأعلنت مجموعة الضغط في الرسالة التي نشرت على صفحتها على «تويتر»: «تثبّتها بأنّ اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقلّ من المشاركين بالمؤتمر قدِما من نيويورك، جاءت إيجابيّة» لجهة الإصابة بالمرض. وقال مسؤولون، الجمعة، إنه تم تأكيد 22 إصابة جديدة بوباء «كوفيد-19» في ولاية نيويورك، معظمها لأشخاص في مقاطعة ويستشيستر الواقعة شمال مدينة نيويورك، ما يرفع مجموع الإصابات إلى 44.

وأشار اللوبي إلى أنّه «على اتصال دائم» مع السلطات الصحية في ويستشيستر ومع العاصمة الفدرالية والسلطات الصحية الوطنية بشأن هذا الموضوع. ونشرت «آيباك» بيانا في وقت لاحق، الجمعة، نسبته إلى السلطات الصحية في واشنطن، أشار إلى عدم وجود أي خطر مباشر على الحضور. ولم يكن من الممكن بعد الحصول على تعليق من دائرة الصحة العامة في واشنطن.

مشاركون بارزون

وإلى جانب بنس وبومبيو، حضر المؤتمر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والمرشح الديمقراطي السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية مايكل بلومبرغ. ويقود بنس جهود الولايات المتحدة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

ويزور أعضاء الكونغرس على اختلاف توجّهاتهم السياسية المؤتمر السنوي لـ«آيباك» للتأكيد على دعمهم لإسرائيل علنا. وكان من المتوقع أن يسافر نحو 18 ألف شخص من أنحاء الولايات المتحدة لحضور المؤتمر الذي يشارك فيه عادة نحو ثلثي أعضاء الكونغرس. وحضر مئات المشاركين إلى كابيتول هيل خلال المناسبة.

وقال اللوبي: «نحضّكم إذا ثبتت إصابتكم بفيروس كورونا على إبلاغ السلطات الصحية المحلية لتتمكن من تنسيق الاستجابة للوضع مع السلطات الصحية المناسبة». وأسفر الفيروس حتى الآن عن وفاة أكثر من 3450 شخصا وإصابة أكثر من مئة ألف في 92 بلدا منذ ظهر في الصين في ديسمبر. وسجّلت الصين أكثر من 3000 من هذه الوفيات.