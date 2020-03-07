فيروس «كورونا» المستجد ينتشر في 94 دولة ومنطقة ويصيب 101988 شخصا

عامل ينظف حافلة في طهران ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (أ ف ب)

ارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ في العالم إلى 101988، بينهم 3491 حالة وفاة في 94 دولة ومنطقة، وفق حصيلة أعدّتها «فرانس برس»، استنادا إلى مصادر رسمية، السبت، عند الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش (الحادية عشرة بتوقيت ليبيا).

وسُجّلت 1146 إصابة و35 حالة وفاة جديدة منذ التعداد السابق الجمعة.

وأصيب في الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، 80651 شخصا بينهم 3070 حالة وفاة. وأعلنت السلطات الصينية، السبت، عن 99 إصابة جديدة و28 حالة وفاة إضافية بين الجمعة عند الساعة 17.00 ت غ والسبت عند الساعة 09.00 ت غ. في سائر دول العالم، بلغت الحصيلة 21337 إصابة (1047 إصابة جديدة) السبت عند الساعة 09.00 ت غ، بينها 421 حالة وفاة (7 جديدة).

الأكثر تأثرا

والدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية (6767 إصابة، بينها 483 جديدة، 44 وفاة)، وإيران (4747 إصابة، 124 وفاة)، وإيطاليا (4636 إصابة، 197 وفاة)، وألمانيا (684 إصابة بينها 150 جديدة، من دون أي وفاة). ومنذ الساعة 17.00 ت غ الجمعة، سجّلت الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا حالات وفاة جديدة. وأعلنت كولومبيا وكوستاريكا تشخيص أول إصابات على أراضيهما.

وفي المجمل، كان هناك السبت حتى الساعة 09.00 ت غ في آسيا 89021 إصابة (3131 وفاة)، وأوروبا 7503 إصابات (215 وفاة)، والشرق الأوسط 5032 إصابة (127 وفاة)، والولايات المتحدة وكندا 264 حالة (16 وفاة)، وأوقيانيا 76 إصابة (حالتا وفاة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 50 إصابة وأفريقيا 42 إصابة. وجُمعت هذه الحصيلة استناداً إلى معطيات عن السلطات الوطنية المعنية ومعلومات منظمة الصحة العالمية.