مارك ميدوز كبيرا لموظفي البيت الابيض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 08:29 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 6 مارس 2020 (فرانس برس).

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اختار النائب الجمهوري وأحد أنصاره مارك ميدوز، ليكون كبير موظفي البيت الأبيض.

وسيكون ميدوز رابع شخصية تتولى هذا المنصب منذ بدء رئاسة ترامب. وكتب ترامب على موقع «تويتر» أمس الجمعة: «أنا سعيد بإعلان أن عضو الكونغرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف ترامب: «عرفت مارك وعملت معه فترة طويلة، وعلاقتنا جيدة حقًا».

ويحلّ ميدوز البالغ من العمر 61 عامًا في هذا المنصب محلّ ميك مولفاني الذي كان يشغل المنصب بالوكالة.

ووجه الرئيس الأميركي الشكر إلى مولفاني على «خدمته لهذه الحكومة بشكل جيّد»، منبها بأن الأخير سيكون المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ايرلندا الشماليّة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع المواطنين إلى المبيت في المحطات
ليبيا
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية في تصفيات «كان 2021»
رياضة محلية
جريدة الوسط: انهيار مسارات الحل يعقد الأزمة الليبية
ليبيا
قاض بريطاني: حاكم دبي أمر بخطف ابنتيه وهدد زوجته السابقة
دولى
«لوموند» الفرنسية: محور دمشق - بنغازي الجديد علامة على التداخل المتزايد بين ...
ليبيا
دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
متري يوضح الصعوبات التي واجهت مهمة سلامة في ليبيا
ليبيا
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
باشاغا: موقف فرنسا من حفتر تغير.. وسنوقع اتفاقات معها هذا الشهر
ليبيا
باشاغا يستعرض مع هاريس جهود تقليص دور المجموعات المسلحة
ليبيا
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قناع يمكن من تشخيص الإصابة بكورونا