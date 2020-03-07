مارك ميدوز كبيرا لموظفي البيت الابيض

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 6 مارس 2020 (فرانس برس).

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اختار النائب الجمهوري وأحد أنصاره مارك ميدوز، ليكون كبير موظفي البيت الأبيض.

وسيكون ميدوز رابع شخصية تتولى هذا المنصب منذ بدء رئاسة ترامب. وكتب ترامب على موقع «تويتر» أمس الجمعة: «أنا سعيد بإعلان أن عضو الكونغرس مارك ميدوز سيصبح كبير موظفي البيت الأبيض»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف ترامب: «عرفت مارك وعملت معه فترة طويلة، وعلاقتنا جيدة حقًا».

ويحلّ ميدوز البالغ من العمر 61 عامًا في هذا المنصب محلّ ميك مولفاني الذي كان يشغل المنصب بالوكالة.

ووجه الرئيس الأميركي الشكر إلى مولفاني على «خدمته لهذه الحكومة بشكل جيّد»، منبها بأن الأخير سيكون المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ايرلندا الشماليّة.