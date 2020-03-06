«داعش» يتبنى هجوما أوقع 29 قتيلا في كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 06:55 مساء

تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، الهجوم الذي استهدف تجمعًا سياسيًّا في كابل، اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل 29 شخصًا على الأقل بينهم نساء وأطفال.

وأكد التنظيم في بيان تناقلته حسابات جهادية على تطبيق «تلغرام» أن عنصرين استهدفا التجمع «بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وقذائف الأر بي جي، وفجَّرا فييهم عبوتين ناسفتين»، حسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، على تطبيق «واتساب» إن هناك نساء وأطفالًا بين الضحايا البالغ عددهم نحو 29 قتيلًا و61 جريحًا. ونفت حركة «طالبان» في وقت سابق مسؤوليتها عن الهجوم الذي أقيم تكريمًا لإحدى الشخصيات الشيعية.

ويظهر الاعتداء هشاشة الوضع الأمني في العاصمة التي تشهد حضورًا أمنيا مكثفًا قبل 14 شهرًا فقط من الانسحاب المتوقع للقوات الأميركية، وفق الاتفاق الذي وقعته واشنطن مع «طالبان» في 29 فبراير.

وفي فيديو حصلت عليه وكالة «فرانس برس»، يظهر رئيس المؤسسة الحكومية «مجلس السلام الأعلى الأفغاني» كريم خليلي، وهو بصدد إلقاء خطاب، قبل أن تقطعه أصوات إطلاق رصاص كثيف أثار صراخ الحشد الحاضر.

ودان الرئيس أشرف غني الهجوم الذي اعتبره «جريمة ضد الإنسانية». واستهدف العام الماضي هجوم تبناه «داعش» المراسم نفسها بقذائف هاون، ما أوقع 11 قتيلًا على الأقل.

وكانت العديد من الشخصيات السياسية الأفغانية حاضرة في المراسم، بينها رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان، عبدالله عبدالله، والرئيس السابق، حميد قرضاي، ورئيس الحكومة السابق، صلاح الدين رباني، اللذان غادرا الفعالية باكرًا، وفق ما قال محمد محقق، أبرز رجال السياسة من الهزارة والمقرب من عبدالله عبدالله.

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