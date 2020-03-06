ترامب يطرح احتمال استعادة «طالبان» الحكم بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت).

طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، احتمال أن يستعيد متمردو حركة «طالبان» الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال ترامب إنه «لا يُفترض أن يحصل ذلك، لكن هذا احتمال»، حسب تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس».