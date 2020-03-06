إيران تعلن وفاة 17 شخصا بـ«كورونا» بينهم مسؤول بارز خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 01:26 مساء
المستشار السابق لوزير خارجية إيران حسين شيخ، 20 فبراير 2020، (ا ف ب)

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، 17 وفاة جديدة بسبب فيروس «كورونا» المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124 شخصًا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي «تأكدنا من وجود 1234 حالة إصابة جديدة»، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 4747 شخصًا، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن الإصابات الجديدة تخص «على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم».

ومن بين الضحايا الجدد، مستشار وزير خارجية إيران حسين شيخ الاسلام، الذي أصيب بالفيروس، إذ أعلنت وكالة إيرنا الرسمية للأنباء الجمعة وفاته في ساعة متأخرة الخميس.

وتكافح إيران لاحتواء انتشار الفيروس الذي بلغت حصيلته حتى الآن 3513 إصابة و107 وفيات على الأقل، إذ إن ستة من الذين توفوا سياسيون أو مسؤولون حكوميون.

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وكان شيخ الإسلام مستشارا لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، كما تولى مهام سفير إيران لدى سورية، وكان أيضا نائبا لوزير الخارجية بين العامين 1981 و1997، وكان أحد الطلاب الذين شاركوا في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية العام 1979.

ذلك العام وبعد أقل من تسعة أشهر على الإطاحة بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة، اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا 52 أميركيا رهائن، ودفع ذلك بالولايات المتحدة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران العام 1980، ثم أفرج عن الرهائن في يناير 1981، أي بعد 444 يوما على احتجازهم.

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