مقتل 27 شخصا في هجوم استهدف تجمعا سياسيا في كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 01:22 مساء
قوات الأمن الأفغانية تنتشر قرب موقع هجوم استهدف مراسم في كابول، 6 مارس 2020، (ا ف ب)

أعلن مسؤولون أفغان مقتل 27 شخصًا على الأقل، في هجوم استهدف تجمعًا سياسيًا في كابول، اليوم الجمعة، وهو الأول الذي تشهده المدينة منذ توقيع الولايات المتحدة اتفاقًا مع حركة طالبان.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إن بين القتلى نساءً وأطفالًا، حسب وكالة «فرانس برس».

ونفت «طالبان» على الفور مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع خلال مراسم في الذكرى الـ25 لوفاة القيادي من أثنية الهزارة الشيعة عبد العلي مزاري، والعام الماضي استهدف هجوم تبناه تنظيم «داعش» المراسم نفسها بقذائف هاون، ما أوقع 11 قتيلا على الأقل.

وقال زعيم الهزارة محمد محقق لشبكة «تولو» الإخبارية «غادرنا المراسم عقب إطلاق النار، وأصيب عدد من الأشخاص»، وكان العديد من الشخصيات السياسية الأفغانية يحضرون المراسم، إذ نوهت وزارة الداخلية بأنه تم إجلاء جميع المسؤولين البارزين بسلام من المكان.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا يمهد الطريق امام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا، غير أن أعمال العنف استمرت في أنحاء البلاد ما يلقي شكوكا على مصير عملية السلام.

وفي الأشهر القليلة الماضية، مني «داعش» بانتكاسات متزايدة وسط استهداف الولايات المتحدة والقوات الأفغانية له، إضافة إلى العديد من الهجمات التي شنتها طالبان ضد مقاتليه، ومع ذلك لا يزال التنظيم متواجدا في أفغانستان، وخصوصا في ولاية كونار الواقعة شرقا، قرب الحدود مع باكستان والمحاذية لننغرهار أيضا، وكذلك في كابول.

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