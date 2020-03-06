الفاتيكان يسجل أول إصابة بـ«كورونا»

ساحة القديس بطرس خلال إلقاء البابا كلمته، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن الفاتيكان، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، موضحا أنه علق خدمة معاينة المرضى في عيادته الطبية بعد أن أظهرت الفحوص إصابة أحدهم بالفيروس.

والعيادة الكائنة داخل هذه الدولة الصغيرة البالغ عدد سكانها قرابة ألف شخص، سيتم تنظيفها ببالغ الدقة وتعقيمها فيما تبقى غرفة الطوارئ مفتوحة، وفق ما ذكر الناطق باسم الفاتيكان ماتيو بروني لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وقال بروني إن الحالة اكتشفت الخميس، وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير، مضيفا أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية.

يذكر أن الفيروس تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من ثلاثة آلاف شخص حول العالم، إلى جانب انتقال العدوى إلى نحو 98 ألف شخص.