تنديد أوروبي بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية

الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، (أرشيفية: ا ف ب)

نددت بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى بريطانيا في الأمم المتحدة، بإطلاق كوريا الشمالية أخيراً صواريخ بالستية.

وأعربت هذه الدول في إعلان مشترك عن «قلقها العميق» إزاء إطلاق الصواريخ في الأول من مارس الجاري، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، كما وصفت الدول الخمس الأمر بـ«الأعمال المستفزة» التي تقوّض الاستقرار والأمن الإقليمي وكذلك الأمن والسلام الدوليين، منددة بـ«الانتهاك الواضح» لقرارات الأمم المتحدة.

واعتبر الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن الدولي بعد اجتماع مغلق للمجلس بطلب من برلين وباريس ولندن أنه من الضروري أن يضمن مجلس الأمن التطبيق الكامل لقراراته وأن تبقى عقوباته مفروضة.

ومنذ عام، تطالب برلين وباريس ولندن باستمرار بإجراء مشاورات في مجلس الأمن ما إن تُطلق بيونغ يانغ صواريخ، وبأن يتبعها إعلان مشترك يطالب بإبقاء العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية لإرغامها على وقف برامجها للأسلحة النووية والبالستية.

واقترحت الصين وروسيا أواخر ديسمبر على شركائهما في مجلس الأمن رفع بعض العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، وخصوصا منعها من شراء أنسجة ولوازم صيد الأسماك، بهدف إحياء المفاوضات مع الولايات المتحدة المتعثرة حاليا، إلا أن مشروع نصّهما لم يُطرح يوماً على التصويت.

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وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن أمام بعض الصحفيين: «لا يمكن أن نقبل بإطلاق كوريا الشمالية هذه الصواريخ، ولا باعتبار انتهاك كوريا الشمالية المنتظم للقانون الدولي أمرا معتادا».

وتابع أن الكوريين الشماليين مرغمون على عدم إطلاق صواريخ بالستية وإنه لأمر غير مفهوم من جانب حكومة يعاني شعبها، مضيفا: «الحكومة تنفق أموالا على صواريخ تسقط في البحر بدلا من إطعام شعبها».

وأطلقت كوريا الشمالية، الإثنين، مقذوفين يرجح أنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى بعد بضعة أسابيع على إعلان إنهائها التوقف طوعا عن تجارب الأسلحة البالستية البعيدة المدى وتهديدها باختبار سلاح استراتيجي جديد.