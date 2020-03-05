رويترز: إطلاق 3 صواريخ صوب المنطقة الخضراء في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 11:27 مساء

قالت مصادر بالشرطة العراقية لوكالة «رويترز» إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا أطلقت يوم الخميس صوب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تضم السفارة الأميركية وسفارات أخرى في العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت المصادر التي لم تكشف عن هويتها، إن أحد الصواريخ سقط قرب مدخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الثاني قرب السفارة التركية، فيما سقط الصاروخ الثالث خارج المنطقة الخضراء، ولم تتضح الأضرار بعد.

وتعرضت المنطقة الخضراء، التي تضم أيضا مباني حكومية، لاستهداف متكرر بالصواريخ؛ لكنه لا يتسبب عادة سوى في أضرار طفيفة.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة وفراغًا سياسيا منذ أشهر، حيث استقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، الإثنين الماضي، بعد يوم من إخفاق النواب المنقسمين انقسامات حادة في الموافقة على حكومة شكلها خلفه المكلف برئاسة الوزراء محمد علاوي، والذي سحب ترشحه للمنصب فيما بعد.

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