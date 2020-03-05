بريطانيا تسجل أول وفاة بـ«كورونا»

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أول وفاة بفيروس «كورونا» المستجد لدى شخص مسن كان مريضًا وأصيب بالعدوى داخل البلاد.
وقال ناطق باسم وزارة الصحة البريطانية لـ«فرانس برس» إن «مريضًا تبين أنه يحمل فيروس كوفيد-19 توفي».
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