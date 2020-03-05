إليزابيث وورن تنسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 06:04 مساء

المرشحة إليزابيث وورن تعلن «انسحابها» من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن السيناتورة إليزابيث وارن كانت بدورها الأربعاء الماضي «تعيد النظر» في مستقبل حملتها في ضوء النكسات التي تعرضت لها.

كما أعلن الملياردير الأميركي مايكل بلومبيرغ انسحابه من سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على مرشح الرئاسة الأميركية، ودعمه جو بايدن بعدما أنفق  نحو نصف مليار دولار على الدعاية الانتخابية، لم يفز رئيس بلدية نيويورك السابق في أي ولاية، وتقدم النتائج فقط في جزر ساموا الأميركية التي تمنح ستة مندوبين.

واستعاد جو بايدن، زخم السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، محققًا سلسلة من الانتصارات على منافسه اليساري بيرني ساندرز في انتخابات «الثلاثاء الكبير» بعد أن كانت حملته على وشك الانهيار.

وكان ساندرز الذي يصف نفسه بالاشتراكي الديمقراطي الساعي إلى تغيير شكل الاقتصاد الأميركي، يتقدم بشكل واضح في السباق، وكان يأمل تسديد ضربة قاضية في «الثلاثاء الكبير» الذي صوتت فيه 14 ولاية، غير أن النتائج أظهرت عودة الزخم بقوة لنائب الرئيس السابق باراك أوباما، الذي سيخوض مجددًا معركة الفوز بمقعد البيت الأبيض.

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