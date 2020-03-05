بومبيو: الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح للمحكمة الجنائية الدولية باستهداف الأميركيين

وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يقول في مؤتمر صحفي يبث الآن من مقر الوزارة إن «الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح للمحكمة الجنائية الدولية باستهداف الأميركيين»، مشيراً إلى أن «إطلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن عناصر أميركية وأفغانية وأخرى من حركة طالبان عمل متهور».

واعتبر بومبيو أن «قرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بأفغانستان هو محاولة لاستهداف اتفاق الدوحة»، لافتًا إلى أن «هناك حاجة لدفع عملية السلام في أفغانستان ونثق بأن قيادة طالبان تعمل على تنفيذ التزاماتها».

وقال وزير الخارجية الأميركي: «نعلم أن الطريق صعبة من أجل السلام بأفغانستان وتصاعد العنف قبل يومين غير مقبول ويجب خفضه، سنفعل كل ما نستطيع لمساعدة الشعب الأفغاني وخفض حدة العنف في أفغانستان».