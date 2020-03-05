بومبيو: تركيا حليفتنا ونطالب بالعودة لحدود اتفاقات سوتشي شمال سورية

وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يقول في مؤتمر صحفي يبث الآن من مقر الوزارة « نؤمن بأن تركيا حليفتنا في النيتو لديها مطلق الحق في الدفاع عن نفسها ونحن نطالب بالعودة لحدود اتفاقات سوتشي في شمال سورية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار».