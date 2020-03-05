بومبيو: تركيا حليفتنا ونطالب بالعودة لحدود اتفاقات سوتشي شمال سورية
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 05:21 مساء
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يقول في مؤتمر صحفي يبث الآن من مقر الوزارة « نؤمن بأن تركيا حليفتنا في النيتو لديها مطلق الحق في الدفاع عن نفسها ونحن نطالب بالعودة لحدود اتفاقات سوتشي في شمال سورية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي