شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 09:19 مساء
جانب من الشجار الذي اندلع بين نواب في البرلمان التركي. (أسوشيتد برس)

تبادل نواب داخل البرلمان التركي اللكمات، اليوم الأربعاء، في عراك اندلع أثناء إلقاء أحد نواب المعارضة كلمة، بعدما اتهم الرئيس رجب طيب إردوغان في وقت سابق بعدم احترام الجنود الأتراك الذين قُـتلوا في سورية.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة انضمام عشرات النواب إلى الشجار، حيث صعد بعضهم فوق الطاولات، أو سددوا اللكمات، بينما حاول آخرون إنهاء الشجار، بحسب موقع جريدة «الشرق الأوسط».

واتهم النائب أنجين أوزكوك من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض لإردوغان، خلال مؤتمر صحفي، ثم في تغريدات على «تويتر»، بعدم احترام الجنود الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في إدلب بسورية.

كما اتهم أوزكوك الرئيس بعدم التحلي بالمسؤولية، لإرساله القوات إلى صراع دون غطاء جوي. وندد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بتصريح النائب المعارض. وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أن الادعاء في أنقرة فتح تحقيقًا في اشتباه بإهانة الرئيس.

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