بايدن يفوز في انتخابات تكساس التمهيدية

المرشح الديمقراطي جو بايدن خلال تجمع انتخابي في لوس أنجليس، 3 مارس 2020، (ا ف ب)

أظهرت استطلاعات وسائل الإعلام الأميركية فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية تكساس، محققا انتصارا مهما على بيرني ساندرز منافسه الرئيسي للفوز بترشيح الحزب في المعركة الرئاسية.

وحسمت نتيجة انتخابات تكساس، حيث كانت الاستطلاعات تشير إلى تقدم اليساري ساندرز، فوزا كبيرا لبايدن في انتخابات «الثلاثاء الكبير» التي شملت 14 ولاية، ومع 228 مندوبا، تمنح تكساس ثاني أكبر عدد مندوبين بعد كاليفورنيا التي لم تظهر نتائجها بعد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبذلك تمكن بايدن من استعادة زخم السباق للفوز بترشيح الحزب لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، عقب سلسلة الانتصارات على منافسه اليساري بيرني ساندرز، بعد أن بدت حملته على وشك الانهيار.

وكان ساندرز الذي يصف نفسه بالاشتراكي الديموقراطي الساعي لتغيير شكل الاقتصاد الأميركي، يتقدم بشكل واضح في السباق، وكان يأمل في تسديد ضربة قاضية في يوم «الثلاثاء الكبير» الذي صوتت فيه 14 ولاية.

وقال بايدن أمام حشد صاخب في لوس أنجليس إنها «ليلة جيدة، بل يبدو أنها ستصبح أفضل! ليس عبثا أن اسمها (الثلاثاء الكبير)».

وساندرز، 78 عاما، فاز بحسب الاستطلاعات بولايات فيرمونت مسقط رأسه وكولورادو ويوتا، وتشير الاستطلاعات أيضا إلى فوزه في ولاية كاليفورنيا، التي لديها أكبر عدد من أصوات المندوبين.

مواجهة «شعبوية» ترامب

وفاز بايدن الذي بدت حملته الوسطية متعثرة، بولايات فيرجينيا وكارولاينا الشمالية وألاباما وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساو وتكساس وحتى مينيسوتا الولاية التي كان من المتوقع أن يفوز بها ساندرز بسهولة حسب الاستطلاعات.

رأى بايدن في النتائج دليلا على نجاح مساعي إعادة السياسة الأميركية إلى الوسط، بعد أربع سنوات على شعبوية ترامب اليمينية، وقال أمام الحشد في لوس أنجليس «نحن ننبض بقوة»، مضيفا «هذه الحملة ستجعل ترامب يرحل».

وسجلت معظم انتصارات بايدن بفضل الدعم القوي الذي يحظى به باراك أوباما من الأميركيين السود، الشريحة المهمة في أي ترشيح للحزب الديموقراطي للشخصية التي ستخوض المعركة الرئاسية. غير أنه لن يحقق على ما يبدو نتائج جيدة في صفوف الناخبين المتحدرين من دول أميركا اللاتينية والذين صوتوا بقوة لساندرز في كاليفورنيا، وفق الاستطلاعات.