بايدن يفوز بولايتي تينيسي وأوكلاهوما في انتخابات الديمقراطيين لاختيار مرشح رئاسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 08:38 صباحا
بايدن يصافح أحد الناخبين في اوكلاند في كاليفورنيا، (أرشيفية: ا ف ب)

توقعت شبكات تلفزيونية أميركية فوز جو بايدن بولايتي تينيسي وأوكلاهوما في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي، وهو ما رجحته وسائل إعلام أميركية، lما يرفع عدد انتصاراته في يوم «الثلاثاء الكبير» إلى خمس ولايات.

وتشكل هذه الانتصارات بداية قوية لنائب الرئيس السابق والسياسي الوسطي في معركته ضد اليساري بيرني ساندرز، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وسجلت معظم انتصارات بايدن في ولايات جنوبية غالبية سكانها من السود، مما يدل على الدعم القوي له بين الأميركيين من أصل أفريقي، وفقا لاستطلاعات الخروج.

إلا أن أوكلاهوما كانت الاستثناء، فهذه الولاية الوسطية يقطنها عدد كبير من السكان الأصليين مقابل أقلية من السود، وقد فاز بها ساندرز العام 2016 بفارق 10 نقاط عن هيلاري كلينتون، وحقق ساندرز حتى الآن انتصارين في ولايتي فيرمونت، مسقط رأسه، وكولورادو.

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لكن ساندرز هو المرشح المفضل في ولاية كاليفورنيا التي تعتبر الجائزة الكبرى، والتي ستغلق مراكز الاقتراع فيها اليوم الأربعاء.

ويتنافس بايدن وساندرز في الثلاثاء الكبير على أصوات 1.357 مندوب يمثلون الولايات الـ14 في انتخابات الثلاثاء الكبير، والفائز يمهد الطريق أمامه لنيل الترشيح الرئاسي خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في يوليو المقبل لمواجهة الرئيس دونالد ترامب.

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