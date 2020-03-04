«الصحة العالمية»: كورونا بات مترسخا في إيران

المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة، مايكل راين في جنيف، 2 مارس 2020. (فرانس برس)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن فيروس «كورونا» المستجد بات مترسخا في إيران، محذرة من أن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقد جهود احتواء تفشي الفيروس.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، مايكل راين، في تصريح للصحفيين في جنيف، إن «الوضع ليس سهلًا»، وأشار إلى أن تفشي الفيروس الذي بلغت حصيلة وفياته في الجمهورية الإسلامية 77 حالة وإصاباته 2300 شخص يطال عددًا من المدن، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف «على غرار بلدان أخرى بات الفيروس مترسخا» في إيران، وشدد على أن القضاء على الفيروس في بلدان تفشى فيها «صعب» إنما «ليس مستحيلًا». وقال راين إن الأطباء والممرضين قلقون من عدم توفر الكميات اللازمة من التجهيزات والإمدادات وأجهزة التهوئة والمساعدة على التنفس والأوكسيجن.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن الزيادة في عدد الإصابات والوفيات وإن بدت أمرا سيئا للغاية «تعكس مقاربة أكثر حزما في مجالي المراقبة والكشف»، وأكد أن «الأمور دائما ما تبدو أنها تتجه للأسوأ قبل أن تتحسن»، مضيفًا «عليك أن تجد مشكلتك وأن تحدد ماهيتها قبل التصدي لها».

والثلاثاء، أعلنت المنظمة أن إمدادات التجهيزات الوقائية تستنفد سريعًا، ما يهدد جهود احتواء تفشي الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة 3100 شخص، غالبيتهم في الصين.

إلا أن المشكلة في إيران على درجة من الخطورة، إذ قال راين «إن تلك الاحتياجات أكبر لدى النظام الصحي الإيراني منها لدى غالبية الأنظمة الصحية في دول أخرى».

والإثنين، وصلت إلى إيران طائرة أرسلتها المنظمة على متنها فريق طبي ومساعدات لمؤازرة جهود الجمهورية الإسلامية للتصدي لتفشي الفيروس على أراضيها. وقررت إيران إغلاق المدارس والجامعات وتعليق الأنشطة الثقافية والرياضية الكبرى، وقلصت ساعات العمل لمحاولة احتواء تفشي الفيروس.

وأعلنت إيران أمس الثلاثاء، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و835 إصابة جديدة بالفيروس، وهي حصيلة الإصابات الأعلى منذ الإعلان رسميًا عن أول فبراير الجاري. وكان من بين المصابين رئيس جهاز الطوارئ الوطني، بيرحسين كوليواند.

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية الإيرانية، أفادت الإثنين الماضي، بوفاة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد ميرمحمدي البالغ من العمر 72 عامًا. والأسبوع الماضي أصيب بالفيروس نائب وزير الصحة الإيراني، إيراج حريرجي.