بدء محاكمة باحثين فرنسيين معتقلين في إيران

صورة للباحثة الانتروبولوجية الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه. (أ ف ب)

بدأت محاكمة الباحثين الفرنسيين المسجونين في إيران، فاريبا عادلخاه ورولان مارشال، الثلاثاء، في طهران لكن عادلخاه مثلت وحدها أمام المحكمة.

وقال محاميهما سعيد دهقان إن «مارشال لم يكن لديه مشكلة في المثول أمام المحكمة اليوم، لكن (السلطات) لم تنقله إلى هناك، وأخذت فقط عادلخاه»، وفق «فرانس برس».

بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من دهقان فإن الجلسة رفعت إلى موعد لم يحدد، ورفض القاضي طلبا من الدفاع بأن يتمكن محاميان إضافيان من تمثيل المتهمين أمام المحكمة. وحول هذه النقطة «خالف القاضي القانون»، كما قال دهقان.

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الباحثة الأنثروبولوجية الفرنسية الإيرانية عادلخاه، المتخصصة في التشيّع، مسجونة في إيران منذ يونيو، وكذلك رفيقها الفرنسي مارشال، المتخصص في القرن الأفريقي والحروب الأهلية في أفريقيا جنوب الصحراء.

ويحاكمان في جلسة مغلقة أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران، التي يرأسها القاضي فضل الله سلواتي.

بحسب دهقان فإن عادلخاه ملاحقة بتهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي للجمهورية الإسلامية و«التواطؤ بهدف المساس بالأمن القومي». وهذه التهمة الأخيرة فقط موجهة إلى مارشال، وعقوبتها تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنا. وتهمة «الدعاية ضد النظام» عقوبتها تتراوح بين السجن ثلاثة أشهر وسنة.

«في وضع سيئ»

في باريس، دعت لجنة دعم الباحثين، التي أعلنت أنها قلقة منذ عدة أسابيع على صحتهما، مرة جديدة إلى الإفراج الفوري عنهما «قبل أن يحصل ما لا يمكن العودة عنه». وكانت اللجنة حذرت، الإثنين، من أن الباحثين يواجهان «خطر الموت» بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في إيران.

وكان دهقان أعلن، الأحد، أن مارشال (64 عاما) «مريض ووضعه النفسي والجسدي سيئ للغاية». كما أبدى مخاوف من أن تكون موكلته أصيبت بوباء «كوفيد-19» أثناء وجودها في المستشفى. وأعلن المحامي أن عادلخاه عادت، السبت، إلى «القسم المخصص للنساء في السجن» بعد نقلها لعدة أيام لتلقي العلاج في المستشفى التابع للسجن.

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وتابع أن الباحثة «لا تزال تشكو من آلام حادة في الكليتين»، نتيجة تدهور خطير في وضعها الصحي، جراء إضرابها عن الطعام من نهاية ديسمبر حتى منتصف فبراير. والفرنسيان معتقلان في سجن إيوين شمال طهران، حيث سجلت السلطات أكبر عدد مصابين بـ«كوفيد-19».

وفي فرنسا، تعتبر مصادر أن مصير الباحثين قد يكون على ارتباط وثيق بمصير المواطن الإيراني جلال روح الله نجاد، المسجون في فرنسا، والمهدد بالتسليم للولايات المتحدة. في حين قامت إيران أخيرا بعمليات تبادل سجناء مع الولايات المتحدة وألمانيا، تصدر محكمة التمييز الفرنسية حكمها في 11 مارس في طعن قدمه المهندس الإيراني لتفادي تسليمه للولايات المتحدة.

وفي حال رفض طعنه كما يرجح نظرا إلى توصيات النائب العام التمييزي، يعود لرئيس الوزراء، إدوار فيليب، في نهاية المطاف أن يتخذ قرارا بشأنه.