«الطاقة الذرية»: إيران رفضت السماح للمفتشين بدخول منشأتين في يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 05:04 مساء

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير، الثلاثاء، إن إيران رفضت السماح لمفتشيها بدخول موقعين ترغب في زيارتهما في أواخر يناير.
 
وذكر التقرير أن الموقعين كانا بين ثلاثة مواقع أثارت الوكالة بشأنها «عددًا من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة بالنووي». ومع ذلك، قال مصدر دبلوماسي إنه يعتقد أن استفسارات الوكالة تتعلق بمسار أنشطة إيران النووية وليس بامتثالها للاتفاق النووي الموقع العام 2015 مع الدول الكبرى، وفق «فرانس برس».

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