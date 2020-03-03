منظمة الصحة ترسل فريقا طبيا ومساعدات إلى طهران مع ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 66 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 09:24 صباحا
إيرانيتان تضعان كمامتين واقيتين خلال استخدام النقل المشترك في طهران، 2 مارس 2020، (ا ف ب)

وصلت إلى إيران طائرة أرسلتها منظمة الصحة العالمية على متنها فريق طبي ومساعدات لمؤازرة جهود الدولة للتصدي لتفشي فيروس «كورونا» المستجد على أراضيها، مع إعلان دول أوروبية إرسال مزيدا من المساعدات.

والإثنين، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 66 حالة في إيران، لتسجل بذلك ثاني أعلى حصيلة لضحايا الوباء في العالم، وقد رفضت عرضا أميركيا لمساعداتها في التصدي للفيروس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت منظمة الصحة وصول فريقها الطبي المؤلف من ستة أفراد، هم أطباء وخبراء أوبئة ومختبرات، أرسلتهم المنظمة على متن طائرة عسكرية إماراتية.

وقال مسؤول من قسم العمليات في مقر المنظمة في دبي، روبير بلانشار، إنّ الطائرة العسكرية الإماراتية «تحمل 7.5 طن من المستلزمات الطبية والمعدات الضرورية لمنع الانتشار والسيطرة، من أجل دعم العاملين في مجال الصحة في إيران».

من جهتها، أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إرسال مستلزمات طبية للحالات الطارئة بما فيها تجهيزات مخبرية وبزات طبية وقفازات، كما رصدت خمسة ملايين يورو للمساعدة في التصدي لتفشي الفيروس.

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وأعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1501 بعد تسجيل 523 إصابة جديدة خلال يوم واحد، كما كشفت الوكالة الرسمية وفاة عضو الهيئة الاستشارية العليا للمرشد الأعلى محمد مير محمدي عن 72 عاما.

ولم توضح الوكالة أسباب الوفاة، لكنها كشفت أنه توفي في مستشفى «مسيح دانشوري» في طهران، المركز الرئيسي لمعالجة المصابين بالفيروس. ويثير تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران قلقا بالغا في الدول المجاورة.

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