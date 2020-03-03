نائب الرئيس الأميركي يتحدث عن إمكانية التوصل لعلاج لفيروس كورونا بحلول الصيف

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الإثنين، أنه قد يكون بالإمكان التوصل الى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال بنس خلال مؤتمر صحفي «اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الأشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرا بحلول الصيف أو بداية الخريف»، وفق وكالة فرانس برس.

وتم استخدام عقار ريميدسفير الذي تنتجه شركة «غيلياد ساينسيز» لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أدرج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.

ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة هناك عقار تطوره شركة ريغينيرون للأدوية التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى سبق وأن أثبتت نجاعتها ضد فيروس «إيبولا».