ترامب: الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي « مزورة»

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات جديدة للانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الديموقراطي، معتبرا أنها «مزورة» ضد متصدرها بيرني ساندرز.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض قبيل توجّهه إلى كارولاينا الشمالية للمشاركة في حملة انتخابية «إنها مزورة ضد بيرني، لا شك في ذلك»، وفق وكالة فرانس برس.

ويأمل ساندرز الذي يطرح نفسه مرشحا ديموقراطيا اشتراكيا تعزيز صدارته في يوم «الثلاثاء الكبير» 3 مارس، الجولة الخامسة من الانتخابات التمهيدية التي تصوت فيها 13 ولاية، علما أن منافسه جو بايدن، الفائز في الجولة الرابعة في كارولاينا الجنوبية، يحقق تقدّما مستفيدا من انسحاب مرشحين وسطيين.