وفاة مستشار للمرشد الأعلى الإيراني بعد إصابته بفيروس «كورونا»

مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. (أرشيفية)

توفي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الإثنين، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، وفقًا لما ذكرته الإذاعة الحكومية في إيران، وبحسب موقع «سي إن إن عربي».

وكان محمد مير محمدي، البالغ من العمر 71 عامًا، عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، ومستشارًا لخامنئي.

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وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران 1500 حالة، في آخر إحصائية حتى 2 مارس الجاري، ووصلت الوفيات إلى 66.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الإثنين، إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي فيروس «كورونا»، مضيفًا أننا نتحرك صوب إنتاج 1.5 مليون كمامة يوميًّا وسيتم طرح هذا الإنتاج فى الأسواق قريبًا.

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ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن ربيعي قوله، خلال مؤتمر صحفي، إنه بناءً على الاتصالات الهاتفية مع وزير التعليم والمسؤولين المعنيين، سيتم إغلاق المدارس حتى نهاية هذا الأسبوع ، وإذا لزم الأمر سيتم بحث إغلاق المدارس الأسبوع المقبل. وأوضح أن الحكومة ستعقد اجتماعًا مساء الخميس المقبل أو صباح الجمعة وسنتخذ قرارًا بشأن ذلك.