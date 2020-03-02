وفاة مستشار للمرشد الأعلى الإيراني بعد إصابته بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 06:03 مساء
مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. (أرشيفية)

توفي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الإثنين، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، وفقًا لما ذكرته الإذاعة الحكومية في إيران، وبحسب موقع «سي إن إن عربي».

وكان محمد مير محمدي، البالغ من العمر 71 عامًا، عضوًا في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، ومستشارًا لخامنئي.

الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى خطر «كورونا»

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران 1500 حالة، في آخر إحصائية حتى 2 مارس الجاري، ووصلت الوفيات إلى 66.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الإثنين، إغلاق المدارس حتى نهاية الأسبوع لمنع تفشي فيروس «كورونا»، مضيفًا أننا نتحرك صوب إنتاج 1.5 مليون كمامة يوميًّا وسيتم طرح هذا الإنتاج فى الأسواق قريبًا.

وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون تأثير «كورونا» الاقتصادي في اجتماع عبر «الهاتف»

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن ربيعي قوله، خلال مؤتمر صحفي، إنه بناءً على الاتصالات الهاتفية مع وزير التعليم والمسؤولين المعنيين، سيتم إغلاق المدارس حتى نهاية هذا الأسبوع ، وإذا لزم الأمر سيتم بحث إغلاق المدارس الأسبوع المقبل. وأوضح أن الحكومة ستعقد اجتماعًا مساء الخميس المقبل أو صباح الجمعة وسنتخذ قرارًا بشأن ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة المنال
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الدولار يسجل قفزة مفاجئة في السوق الموازية