إردوغان: ملايين المهاجرين يتوجهون قريبا إلى أوروبا.. ودعوات لتركيا باحترام اتفاقاتها

الرئيس إردوغان بمطار أتاتورك في اسطنبول. 26 يناير 2020. (فرانس برس)

حذّر الرئيس التركي رجب إردوغان من أن ملايين المهاجرين واللاجئين سيتوجّهون إلى أوروبا، بينما يتوقع الجانب الأوروبي أن تحترم تركيا اتفاقها الخاصة بمنع وصول المهاجرين إلى دول الاتحاد.

وبعدما فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين لمغادرة أراضيها باتّجاه أوروبا الأسبوع الماضي، عبر مئات الآلاف وسيصل العدد قريبا إلى ملايين، حسب إردوغان الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في تصريحات متلفزة، رغم أن التقارير الصادرة عن حرس الحدود في اليونان تحدثت عن أعداد أقل بكثير حتى الآن، وفق «فرانس برس».

ويحاول إردوغان أن يستغل قضية المهاجرين لتكثيف ضغطه على الدول الغربية بشأن النزاع السوري.

في الوقت ذاته، قال الناطق باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل إن برلين تتوقع من تركيا احترام اتفاقها مع بروكسل بشأن منع المهاجرين من الوصول الى التكتل.

وأوضح ستيفن سيبرت لصحفيين في برلين «نحن مقتنعون بقيمة الاتفاق ونتوقع احترامه»، مضيفا انه اذا كانت انقرة غير راضية عن الاتفاق، فينبغي معالجة ذلك من خلال المحادثات بين الطرفين.