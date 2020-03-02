إردوغان يتوجه إلى موسكو الخميس للقاء بوتين وبحث الوضع في سورية

بوتين وإردوغان في لقاء سابق بينهما. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب إردوغان سيتوجه إلى روسيا الخميس المقبل من أجل إجراء محادثات مع نظيره الروسي فيلاديمير بوتين حول الوضع في سورية.



وقال بيان للرئاسة إن «إردوغان يتوجه إلى روسيا في 5 مارس من أجل زيارة لمدة يوم واحد»، في خطوة تأتي في وقت شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو تدهورا في الأسابيع الأخيرة على خلفية الوضع في سورية، وفق وكالة «فرانس برس».



وتدور في شمالي غرب سورية مواجهات عسكرية بين القوات التركية المتواجدة في المنطقة وقوات النظام السوري، المدعومة من موسكو، وقد سقط عدد من الجنود الأتراك قتلى في هذه المواجهات الأسبوع الماضي.